Mattarella concede tempo ​Nuovo giro di consultazioni

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo un primo giro di consultazioni con tutti i partiti, ha tirato le somme. Il Capo dello Stato di fatto ha fatto sapere che ci sono già dei contatti tra le forze politiche per trovare una maggioranza solida in Parlamento. Di fatto il presidente della Repubblica in questo suo breve intervento ha sottolineato con forza l'esigenza di una maggioranza che possa dare vita ad un governo in grado di affrontare la scrittura della manovra già in autunno. Inoltre, lo stesso Mattarella ha sottolineato il ruolo dell'Italia in Europa: "C on le dimissioni presentate dal presidente Conte, che ringrazi con i ministri per l’opera prestata, si è aperta una crisi con la dichiarata frattura polemica tra partiti della maggioranza. Questa crisi va risolta all’insegna di decisioni chiare e in tempi brevi. Lo richiede l’esigenza di governo di un grande Paese come il nostro e il ruolo che l’Italia deve avere in un momento importante di avvio del prossimo quinquennio dell’Unione europea, le incertezze politiche e economiche internazionali ". Il Capo dello Stato su un punto è stato fermo: tempi brevi per trovare una soluzione. E in questo senso, per concedere qualche giorno in più ai partiti per il dialogo, Mattarella che chiesto un nuovo giro di consultazioni che inizieranno martedì prossimo.

Infine non ha comunque escluso l'ipotesi voto: " Non è inutile ricordare sono possibili soltanto Governi che ottengano la fiducia del Parlamento, in base a valutazioni e accordi politici dei gruppi parlamentari su un programma per governare il Paese. In mancanza di queste condizioni la strada da percorrere è quella di nuove elezioni: si tratta di una decisione da non assumere alla leggera dopo poco più di un anno di vita della legislatura ". Ora tocca ai partiti trovare un'intesa. E a quanto pare M5s e Pd sarebbero già in contatto per discutere il taglio dei parlamentari...