Mattarella firma il dl Sicurezza: "Ma sanzioni Ong irragionevoli"

Sergio Mattarella firma il decreto Sicurezza bis. Ma nel farlo, il presidente della Repubblica, non nasconde – e anzi mette nero su bianco – le proprie perplessità. Il capo dello Stato con la sua firma ha ufficialmente promulgato la legge di conversione del decreto legge cavallo di battaglia di Matteo Salvini e della Lega, ma ha contestualmente inviato una lettera ai presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, con una serie di rilievi.

L’inquilino del Quirinale, nella sua missiva, dice: "I contenuti del provvedimento appena promulgato sono stati, in sede di conversione, ampiamente modificati dal Parlamento e non sempre in modo del tutto omogeneo rispetto a quelli originari del decreto legge presentato dal Governo. Al di là delle valutazioni nel merito delle norme, che non competono al Presidente della Repubblica, non posso fare a meno di segnalare due profili che suscitano rilevanti perplessità" .

Se da un lato Mattarella si compiace del fatto che con il dl Sicurezza bis rimane l'obbligo di salvataggio dei naufraghi in mare, dall'altro parla di irragionevole norma sull'oltraggio ai pubblici ufficiali e di sanzioni irragionevoli per la violazione delle acque territoriali.