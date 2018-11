Mattarella: "L'Ue non è un comitato d'affari"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento all'Università di Lund, nell'ultimo giorno della sua visita in Svezia, fa una difesa accorata delle istituzioni europee: "Non siamo una semplice unione doganale, non siamo una sorta di comitato d'affari. Siamo, anche considerando soltanto un approccio economico-commerciale, assai di più, un mercato unico, uno spazio economico con responsabilità da potenza globale, che si riverbera su molteplici aspetti, strettamente collegato alla libera circolazione delle persone. Dalla crescita sostenibile al modello sociale, alla redistribuzione internazionale delle risorse, alla garanzia di poter esercitare queste libertà in una cornice di sicurezza e stabilità".

Il capo dello Stato prende atto che "la crisi economico-finanziaria ha caratterizzato il decennio trascorso, con pesanti riflessi sulle popolazioni. Ad essa si è sovrapposta un'ondata migratoria verso l'Europa di dimensioni notevolissime, mentre, all'interno dell'Unione, il Regno Unito decideva di abbandonare il percorso di integrazione. Diversità di sensibilità, accentuatisi tra i membri dell'Unione, hanno visto emergere sentimenti di lontananza dei cittadini europei rispetto alle istituzioni comunitarie. Lontananza per la quale il disegno europeo, con il suo significato, le sue istituzioni, le sue politiche, le sue regole e procedure, viene talvolta percepito da una parte dei cittadini europei come estraneo se non avverso e, al più, come una sorta di fiera delle opportunità alla quale attingere secondo spicciole, singole convenienze, senza né anima né scopo".

"Una linea di pensiero di corto respiro - prosegue il Presidente della Repubblica - e che non riesce a considerare con attenzione non tanto ciò che abbiamo di fronte in un momento di crisi, quanto, piuttosto -ed è molto- ciò che è stato realizzato e viene oggi dato quasi per scontato, per acquisito una volta per sempre". "Insieme all'esercizio di memoria, occorre dunque lavorare, ogni giorno, affinché trovi concreta applicazione la formula dell'Europa dei cittadini".

A tale proposito Mattarella ha ricordato il documento che un anno fa i leader europei sottoscrissero proprio in Svezia, a Goteborg, "per una rinnovata attenzione dell'Unione e degli Stati membri alla dimensione sociale, alla formazione, alla cultura e alle politiche in favore dei più giovani. Il fondamentale avanzamento realizzato in questi anni riguardo al mercato unico -con la scelta di alcuni Paesi di aderire immediatamente anche all'Unione monetaria- è infatti essenziale ma deve essere accompagnato da altri risultati, altrettanto validi, capaci di mantenere viva l'identificazione fra cittadini europei e Istituzioni comuni".

"È il ruolo dell'Unione come creatrice, custode e garante di diritti che proteggano i nostri cittadini in maniera uniforme, sempre e dovunque, che va messo in rilievo. Un ruolo solennemente avvalorato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Accesso al mercato del lavoro, parità di genere, salari e condizioni uguali per lavori uguali, dialogo sociale, assistenza a lungo termine, costituiscono altrettante architravi del nostro vivere insieme e che, insieme, dobbiamo cercare di sviluppare ulteriormente, per il bene dei nostri cittadini". "È il cammino della cittadinanza europea che va percorso con lena e coraggio".