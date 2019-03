Mattarella sul clima: "Siamo sull'orlo della crisi Salvarlo, per salvare vite"

"Siamo sull'orlo di una crisi globale. Salvare il clima per salavare vite. Occorrono misure concordate a livello globale". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che parla del clima nel bellunese, alla commemorazione della tempesta che mise in ginocchio il Veneto.

È questo il senso "della sollecitazione sottoscritta, nell'autunno scorso, da alcuni Capi di Stato europei. Gli sforzi compiuti nelle conferenze internazionali che si sono succedute hanno, sin qui, conseguito risultati significativi ma parziali e ancora insufficienti".

La tempesta del Veneto ha aperto gli occhi anche all'opinione pubblica, che ha avuto chiaro come "i mutamenti climatici in atto nel mondo comportano effetti pesanti anche sull'ambiente del nostro Paese e sulle condizioni di vita della nostra popolazione". Per la prima volta, i cittadini italiani si sono resi conto della vicinanza di un tema che sembrava lontano, quando si parlava della desertificazione africana o dei cicloni americani.

Mattarella, commemorando le vittime della tempesta dello scorso novembre, mette l'accento anche sulla necessità di tutelare il territorio e le montagne del nostro Paese: "Occorre proseguire sulla strada di iniziative per la salvaguardia degli assetti idro-geologici, perché la tutela ambientale e idro-geologica è amica delle persone, ne salvaguarda la vita e difende così il futuro delle nostre comunità". È necessario, in questo senso, "il rilancio di una politica per la montagna", che miri a salvaguardare l'ambiente, in un impegno condiviso da tutte le istituzioni.

Infine, il presidente della Repubblica ha ricordato anche le vittime del Vajont: "Opere di contenimento e regimentazione, se non suffragate dall'apprendimento delle precedenti esperienze, talvolta ottengono risultati opposti a quelli prefissati, violando equilibri secolari da difendere".