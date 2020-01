Regionali, Salvini: "Ci ho messo sangue e anima. Cavalcata eccezionale"

" Ci tenevo a dire grazie ai milioni di persone che hanno votato, perché chi sceglie si prende una responsabilità. Avendoci messo sangue anima mi prendo un pezzettino di merito di aver coinvolto le persone ". Matteo Salvini ha iniziato così il proprio discorso al comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, alle porte di Bologna, dove ha commentato i primi dati sulle elezioni Regionali in Calabria e in Emilia-Romagna. L'ex ministro dell'Interno si è complimentato con Jole Santelli, candidata di Forza Italia: " È un esempio di lealtà, la ringrazio per aver fatto una campagna senza voce, ma con una forza bestiale. L'unico dato certo che mi riempie di orgoglio è la Calabria e per la prima volta in una regione del Sud ci siamo. Entriamo con forza in consiglio regionale ". Il leader della Lega ha promesso: " Ci sono stato sette volte e ci tornerò, per mantenere gli impegni presi, ringrazio la gente incontrata in Sila, a Cosenza a Vibo ".

Per quanto riguarda invece l'Emilia-Romagna, il leghista si è congratulato con la candidata: " Ringrazio Lucia e la abbraccio perché, in quanto donna, ha subito degli attacchi incredibili ". Nonostante le prime proiezioni danno una probabile vittoria di Stefano Bonaccini, si tratta comunque di un risultato piuttosto importante: " Quella in Emilia-Romagna è stata una cavalcata eccezionale, emozionante e commovente, sono orgoglioso di aver incontrato le persone uscendo dai social. Avere una partita aperta è già questa una emozione, che dopo 70 anni ci sia stata una partita, è già questa una emozione. Qui dopo due minuti si sapeva già il risultato. Chiunque vincerà, che sia Lucia o Stefano, vorrà dire che lo avrà meritato perchè il popolo ha sempre ragione ".

"M5S è scomparso"