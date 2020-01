In Emilia Romagna avanti Bonaccini, in Calabria centrodestra a valanga con la Santelli

L'Emilia Romagna resta rossa, mentre il centrodestra strappa alla sinistra la Calabria. Al termine di una campagna elettorale durissima e senza esclusione di colpi, che dal piano regionale ha sempre sconfinato su quello nazionale, il governatore uscente Stefano Bonaccini, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, ha ipotecato col 48,6% la vittoria sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Stando alle seconde proiezioni del Consorzio Opinio Italia per la Rai, la leghista si ferma al 45,5%. Si ribalta, invece, la situazione in Calabria dove Jole Santelli, candidata di Forza Italia sostenuta da tutto il centrodestra, ha spazzato via la sinistra attestandosi al 50,9% e confinando Pippo Callipo al 30,7%.

Si torna al bipolarismo. Il risultato di questa tornata elettorale di inizio anno ci riporta all'eterna sfida tra centrodestra e centrosinistra. Reduce dalle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico il Movimento 5 Stelle, che agli ultimi appuntamenti non ha fatto altro che logorare consensi su consensi, ha perso ovunque. E lo ha fatto incassando un botto senza precedenti: in Emilia Romagna Simone Benini ha, infatti, incassato il 4%, mentre in Calabria Francesco Aiello è stato confinato al 7,5%. Un vero e proprio tracollo che dalle elezioni politiche del 2018 in poi è stato costante riportando appunto al centro il confronto politico tra i candidati di centrodestra e quelli di centrosinistra. Con un dato significativo: dopo la straordinaria vittoria dello scorso ottobre in Umbria, Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia hanno strappato un'altra Regione al mal governo della sinistra, la Calabria, che fino all'anno scorso era governata dal piddì Mario Oliverio finito indagato per abuso di ufficio in un'inchiesta della procura di Catanzaro. "Forza Italia ha una classe dirigente vincente - ha commentato il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani - in tutta Italia c'è una classe dirigente in grado di condurre il centrodestra alla vittoria" .