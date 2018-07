Matteo Salvini: "No al ritorno dei profughi da Germania e Austria"

Matteo Salvini ha le idde chiare: "No al ritorno di profughi dalla Germania e dall'Austria". Il titolare del Viminale in un'intervista al Messaggero spiega le prossime mosse del governo sulla gestione dell'emergenza immigrazione. Sulle decisioni prese a Vienna e Berlino per rispedire in Italia i migranti afferma: "Fanno il loro interesse, ovviamente. Ci incontreremo per trovare un punto di accordo. Di certo nel dossier italiano non c'è l'ipotesi di far rientrare in Italia chi è andato all'estero. Questa è l'ultima cosa che può accadere".

Poi il ministro degli Interni spiega in modo più preciso la sua posizione e prepara il piano da presentare al vertice di Innsbruck: "Se i tedeschi e gli austriaci invece di pensare solo a rispedirci i migranti, ci aiutassero a chiudere le frontiere esterne sarebbe un passo in avanti. Andrò ad Innsbruck con un documento molto dettagliato. Abbiamo 130mila domande di asilo politico ancora da esiminare, 300mila domande di cittadinanza italiana in sospeso, 164mila presuntiu profughi ospiti negli alberghi. Insomma abbiamo fatto più di chiunque altro. Ora basta, tocca agli altri". Infine Salvini ribadisce ancora una vbolta il "nuovo corso" del Viminale e apre agli sbarchi dei migranti solo se c'è una intesa preventiva di redistribuzione tra Paesi volenterosi.