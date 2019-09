Salvini: "Bell'esordio sui migranti. Sarà un autunno di battaglia"

"Non mi spaventa stare all'opposizione. Alla fine si torna a votare e vinciamo". Lo promette Matteo Salvini, intervistato dal Tg2, dopo la nascita del nuovo governo che aveva già ampiamente criticato nel corso di una diretta Facebook.

"Ricordate, non è il governo Pd-Cinque stelle, non dimenticatevi di Fratoianni e della Boldrini. Se Di Maio fa il ministro degli Esteri, Speranza può fare quello della Salute". aveva detto attaccando il nuovo esecutivo che, nel primo Consiglio dei Ministri, ha deciso di impugnare una legge sull'immigrazione emanata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, guidata dal leghista Massimiliano Fedriga. Un "bell'esordio, rispettoso dell'Autonomia, degli enti locali, dei comuni, dei governatori, dei territori, degli italiani" , ha detto ironicamente il leader della Lega. Al Tg2, invece, ha ribadito la sua convinzione: "La conferma che fosse tutto progettato da tempo me l'ha dato oggi un ex ministro. Trenta ha detto, 'pensavo che mi facessero rifare il ministro perché ho sempre attaccato Salvinì. Ragazzi, bastava dirlo...'vogliamo fare il Governo con il Pd'" . E poi ha rincarato la dose: "Io dal Pd non mi aspettavo nulla di diverso, perchè loro quando vedono una poltrona si lanciano. Mi spiace per i 5 Stelle, che erano partiti come anticasta e mandano in Europa Gentiloni e governano con la Boschi e Franceschini. Sono partiti dalla rivoluzione e sono finiti con Renzi e Gentiloni. E' un mercato delle vacche disgustoso" . E si chiede: "Quanto può durare un governo che si regge solo nel nome delle poltrone e dell'odio per Salvini?"