Maugeri, Corte dei Conti: "Formigoni ed ex vertici paghino 47 milioni"

La Corte dei Conti ha condannato Roberto Formigoni e gli ex vertici della Fondazione Maugeri al risarcimento di un danno erariale pari a 47,5 milioni di euro. Ma oltre all'ex presidente della regione Lombardia e a Umberto Maugeri e Costantino Passerini, anche la Fondazione, il "faccendiere" Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone, dovranno contribuire a restituire la cifra.

A tal proposito, sono già stati effettuati sequestri e pignoramenti, come quello del vitalizio e della pensione dell'ex governatore lombardo, che è stato condannato a 5 anni e dieci mesi per corruzione dalla Corte di Cassazione. Formigoni, dopo aver scontato i primi 5 mesi della pena in carcere, si trova ora ai domiciliari.

La Corte dei Conti lombarda, dunque, ha accolto parzialmente la domanda della Procura, limitando la condanna a un importo minore di quello richiesto di 60 milioni di euro.