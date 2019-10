La Meloni adesso punge Salvini "Sul palco solo simboli leghisti"

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni scatena la polemica in vista della manifestazione a piazza San Giovanni a Roma di domani. Una manifestazione organizzata dalla Lega a cui hanno deciso di partecipare anche Fratelli d'Italia e Forza Italia. Una scelta per testimoniare l'unità del centrodestra contro questo governo delle tasse. Ma la leader di FdI ha criticato la scelta del Carroccio di mettere sul palco solo simboli leghisti. E così non le manda a dire: " Fratelli d’Italia, su tutto il territorio nazionale, si sta mobilitando per la grande manifestazione di domani a Piazza San Giovanni. Ci saremo, con le bandiere tricolori, come avevamo promesso e come tutti avevamo annunciato. Mi dispiace però dover scoprire a 24 ore dal suo svolgimento, che quella che doveva essere una manifestazione di tutti avrà in realtà i simboli della lega, addirittura sul palco. Come se fossimo ospiti in casa d’altri, in una piazza che, con passione, abbiamo contribuito a riempire. Peccato, un’altra occasione persa di dimostrare che siamo compatti, di mettere i sogni del nostro grande popolo prima degli interessi del singolo partito ".

Parole che pesano a poche ore dal grande raduno per dire "no" al manovra "tassa e ammanetta" dell'esecutivo giallorosso. Insomma sulla manifestazione di domani inizia a sentirsi qualche tensione. L'obiettivo primario però è quello di radunare tutto il centrodestra a Roma per dare un segnale chiaro a questo governo che nella caccia all'evasore ha proposto pene carcerarie fino a 8 anni. Inoltre Lega, FdI e Forza Italia "smonteranno" in piazza le ricette economiche di Conte e Gualtieri basate sull'aumento delle imposte sulla casa. L'ultimo bancomat rimasto a disposizione di un governo "tassarolo".