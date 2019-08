Meloni: "Aree di allattamento in Parlamento per le neomamme"

Realizzare a Montecitorio e a Palazzo Madama delle postazioni di lavoro e di voto nelle quali le deputate e le senatrici possano allattare i propri figli: convergenza trasversale nell'Aula della Camera, dove questa mattina Partito Democratico, Forza Italia e Liberi e uguali hanno appoggiato convintamente la proposta di Giorgia Meloni di valutare la possibilità di predisporre, nei pressi degli emicicli, aree ad hoc nelle quali qualunque parlamentare neomamma possa allattare il proprio figlio e contemporaneamente votare i provvedimenti in esame.

"Ogni giorno riceviamo notizie di donne allontanate dai luoghi di lavoro, dai bar e dalle stazioni, solo perché 'colpevoli' di allattare il proprio figlio" ha detto a Montecitorio la leader di Fratelli d'Italia, che è mamma di una bimba di quasi tre anni che Meloni ha allattato per tutto il primo anno di vita, come racconta ai colleghi presenti in Aula durante il suo intervento.

Dunque, il capo politico di FdI ha aggiunto: "È una delle cose più belle e naturali al mondo l'allattamento e per me una madre dovrebbe poterlo fare ovunque, anche in Parlamento. Ecco perché chiedo di valutare l’opportunità di allestire delle postazioni ad hoc nella quali una donna, mamma e parlamentare, possa liberamente allattare il proprio figlio e allo stesso tempo esercitare il dovere di deputato" .

Applausi e adesioni da parte di esponenti di tutti i partiti, e l'impegno del questore pentastellato Federico D’Incà e del presidente della Camera Roberto Fico di adoperarsi, già da settembre, per verificare la fattibilità della proposta in sostegno alla maternità.