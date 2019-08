Meloni: "Conte difende poltrone M5S, noi per elezioni subito"

Il premier Giuseppe Conte punta a difendere le poltrone dei parlamentari pentastellati. È questo il ragiornamento di Giorgia Meloni che annuncia che chiederà al Capo dello Stato di tornare subito alle urne.

"Non si può invocare il rispetto della Costituzione e poi tramare per un osceno governo Cinquestelle-Pd che ha come unico obiettivo quello di impedire agli italiani di esercitare la loro sovranità, prevista dall’articolo 1 della Costituzione" , attacca il leader di Fratelli d'Italia, contraria a qualsiasi tipo di "inciucio". Solo con il voto " può nascere un governo forte e coeso, capace di difendere gli interessi italiani", aggiunge la Meloni che, poi, attacca i grillini di sedersi al tavolo con Matteo Renzi per formare un esecutivo "sulla pelle degli italiani". "Si sta mettendo d'accordo -spiega - la gente che che avrebbe perso le elezioni e ci fanno anche la morale: Cinquestelle cari... Ma il cambiamento era questo? Fare la prostituta un pò con la destra un pò con la sinistra a seconda di chi ti dà qualcosa di più?". E chiede, inoltre, ai Cinquestelle se sono in grado di tenere insieme "la chiusura dei porti e la loro apertura"e "la critica all'Europa e il sostegno all'asse franco-tedesco". Duro anche il giudizio nei confronti di Giuseppe Conte che oggi si è voluto ingraziare "il Pd, e la Francia e la Germania, mandanti di quello che lui considera il suo prossimo incarico di presidente del Consiglio o da commissario Ue, per non andare a votare e mantenere la poltrona".