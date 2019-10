Meloni: "Un elettore grillino mi ha chiesto di vendicarlo del tradimento subito dal M5S"

Un elettore grillino le ha chiesto di vendicarlo per quanto fatto dal Movimento 5 Stelle. Lo ha detto Giorgia Meloni, ospite ieri sera alla trasmissione di Massimo Giletti, Non è l’Arena in onda su La7.

La leader di Fratelli d’Italia ha raccontato questo aneddoto riferendosi all’alleanza dei pentastellati con il Partito democratico. La deputata di Fdi ha rivelato che un sostenitore grillino l’ha fermata per strada dicendole: “ Quando ho votato questi signori, non li ho votati per riportare al Governo Renzi. Penso che qualcuno ci debba vendicare del tradimento che abbiamo subito ”. La Meloni ha sottolineato che milioni di italiani la pensano in questo modo e ha detto che hanno ragione perchè gli elettori grillini hanno votato M5S come alternativa a Matteo Renzi e alla sinistra.