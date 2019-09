Meloni al governo: "Non c'è onore nel vostro tradimento"

Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento presso la Camera dei deputati, ha già dato l'avviso di sfratto all'esecutivo giallorosso: "Sarete travolti da un'Italia libera e sovrana", ha scandito il leader sovranista e conservatore di Fratelli d'Italia.

Il partito di centrodestra che la Meloni rappresenta non ha votato la fiducia al Conte Bis. E questo era un fatto scontato. L'ex ministro della Gioventù, però, ha anche voluto porre il tema del "tradimento": "Il palazzo non si può organizzare contro il popolo - ha tuonato il vertice politico di Fdi - . In quanto a trasformismo - ha aggiunto - Scilipoti allaccia le scarpe a Di Maio". Il MoVimento 5 Stelle, quindi, quale campione di trasformismo parlamentare. Poi è arrivata la stoccata sul cambio di bandiera : "Non c'è onore nel tradimento, la Costituzione su questo parla chiaro. Il focus è anche quello sul rapporto con gli enti sovranazionali dell'Unione europea a cui l'Italia viene "riconsegnata", stando al parere del parlamentare di Fratelli d'Italia. La manifestazione di questa mattina davanti Montecitorio è stata interpretata come un successo: "Oggi in piazza c'erano 30mila persone", ha fatto presente, citando coloro che oggi si sono recati a Roma per contrastare quello è già stato ribattezzato il "patto della poltrona". Ma c'è stato anche spazio per un attacco al presidente del Consiglio. Lo stesso uomo che, fino a qualche settimana fa, mediava tra la Lega di Matteo Salvini e i grillini di Luigi Di Maio.