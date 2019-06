Meloni: "Nel governo non c'è competizione ma guerra"

Il governo "sarebbe già dovuto essere arrivato al capolinea, tutti i nodi ormai sono venuti al pettine, anche se stanno cercando in qualche modo un'intesa che li faccia tirare avanti ancora un pò" . Giorgia Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera, demolisce l'esecutivo di Giuseppe Conte e l'alleanza gialloverde.

Quella gialloverde "è un'alleanza alla quale mancano due collanti indispensabili: il primo è programmatico, il secondo di rapporti", spiega la Meloni che aggiunge: "è una competizione, è una continua guerra interna. " Non posso dire quanto durerà ancora ma una cosa è certa. Alle Europee abbiamo dimostrato con i nostri voti che, assieme alla Lega, siamo in grado di dare un governo stabile, con una linea chiara e condivisa, al Paese. E che gli italiani ci stanno chiedendo di farlo" , aggiunge la Meloni che chiede un abbassamento delle tasse e l'abolizione del reddito di cittadinanza. "Sono divisi su tutto. E i loro rapporti sono pessimi. Qui un partito alleato convoca il ministro dell'Interno davanti all'Antimafia per sospetto di infiltrazioni mafiose... Ma come fa a stare assieme una coalizione così?", si chiede la Meloni parlando di Salvini. Su Giovanni Toti e i suoi rapporti con Forza Italia dice: "Non ho capito bene cosa stia succedendo tra loro ma, detto che stimo Giovanni e condivido molte delle cose che dice, vorrei ribadire che il mio partito si sta muovendo da tempo sulla strada dell'allargamento e dell'apertura a mondi civici, politici, sociali non tradizionali della destra. Il nostro appello è già stato raccolto, dagli elettori e da tante personalità che continuano ad avvicinarsi anche a noi in queste ore".