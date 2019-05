Meloni pronta al governo: "In Italia c'è una nuova maggioranza Lega-FdI"

Ieri alle urne, "gli italiani hanno votato per disegnare un'altra maggioranza". Ne è convinta Giorgia Meloni, presidentessa di Fratelli d'Italia, che in una conferenza stampa a Roma ha sottolineato come il risultato delle votazioni del 26 maggio abbia fornito un messaggio chiaro: "Gli italiani hanno detto che non vogliono il Movimento 5 Stelle al governo e noi siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità" . Poi, la Meloni lancia un appello a Matteo Salvini, leader della Lega: " Posso dire a Salvini: ascolti gli italiani" .

In caso in cui il governo "non dovesse avere più le condizioni per andare avanti" non c'è nessun problema perché i dati sono già indicativi e mostrano al Presidente della Repubblica che non ci sarebbe bisogno di un governo tecnico, " perchè c'è un'altra maggioranza in Italia, c'è un'altra maggioranza possibile che uscirebbe da libere elezioni. Quindi, l'unica alternativa sarebbero le elezioni" .

Per Fratelli d'Italia, il risultato delle votazioni di ieri è stato " incredibile ", ottenendo il secondo posto, dopo la Lega di Salvini: "Il nostro 6,5% è un incremento del 50% rispetto alle scorse politiche, siamo l'unico partito oltre Lega che cresce anche in termini di voti assoluti nonostante. Un dato ottimo" . FdI, infatti, è attualmente il secondo partito di centrodestra in Veneto, Friuli e nel Centro Italia, ma non solo: "Le nostre tesi hanno funzionato molto bene anche al Sud dove abbiamo alcune punte straordinarie ".