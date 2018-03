Meloni: "Chiederemo a Mattarella di dare l'incarico a Salvini"

È grande la soddisfazione di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia osserva che "questa elezione ci consegna una rivoluzione del panorama politico, vengono puniti tutti i partiti di governo con una richiesta di grande discontinuità da parte dei cittadini". "Ho chiamato Matteo per fargli i complimenti - prosegue la Meloni - ci vedremo nei prossimi giorni. Bene Fratelli d’Italia, unico partito che cresce, più del 100% in voti assoluti, da 600 mila nel 2013 ad oltre 1,2 milioni oggi".

"Forse potevamo fare anche meglio - ammette la leader di FdI -. Un po' abbiamo pagato la scelta di fare di collante tra Berlusconi e Salvini, in questo derby tra Forza Italia e Lega". Quanto al futuro politico del Paese, Meloni non ha dubbi: "Diremo a Mattarella che l'incarico spetta a Salvini".

