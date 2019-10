Meloni querela giornalista e direttore di Repubblica: "Articolo violento"

"Ho dato mandato ai miei legali di sporgere querela per diffamazione ". A renderlo noto è il presidente nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha deciso di reagire, dopo aver letto l'articolo apparso sul quotidiano La Repubblica.

Nel pezzo, l'autore Francesco Merlo, la definiva, nel titolo, " la peronista dell'alta destra più amata di Salvini" , accostando le sue parole a " cattiverie " e le sue prese di posizioni a " robaccia ". E ora, Giorgia Meloni va all'attacco, annunciando una querela per diffamazione nei confronti del giornalista e del direttore del quotidiano, Carlo Valdelli. "Di rado- specifica il leader di Fratelli d'Italia, secondo quanto riporta Agi- ho letto un articolo così violento, così lesivo della dignità di qualcuno, così palesemente volto a istigare odio verso quella persona e considero gravissimo che molte delle affermazioni a me attribuite per giustificare il disprezzo del giornalista siano totalmente inventate o volutamente manipolate ". Il tutto, conclude la Meloni, " va ben oltre il diritto di critica e configura la piena diffamazione. Di questo Merlo e il direttore di Repubblica risponderanno in tribunale ". Poi sottolinea: " Sono fiera che un quotidiano mi dedichi una pagina, per dire che sono la regina di coattopoli, degli emarginati delle periferie" .