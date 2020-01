Meloni regina dei social: spende meno di tutti ma guadagna più seguaci

Giorgia Meloni è la donna e il politico del momento. Il capo politico di Fratelli d'Italia, infatti, è riuscita a fondare un partito – insieme a Ignazio La Russa e Guido Crosetto – e portarlo nel giro di pochi anni in doppia cifra, una dimensione elettorale insperata e forse impensabile al mondo della fondazione della formazione politica.

Nelle ultime settimane, poi, il remix-tormentone "Io sono Giorgia" ha dato un ulteriore impulso alla corsa della Meloni, che si sta imponendo sempre più anche sulla pubblica piazza dei social network.

Secondo YouTrend, infatti, la presidente di FdI si conferma essere la "regina" di Facebook: negli ultimi tempi, oltre ad aver ricevuto l'incoronazione del Times, che l'ha inserita tra le venti persone più importanti e potenzialmente decisive nel 2020, ha guadagnato la bellezza di trentamila follower sul social network di Mark Zuckerberg. E ci è riuscita investendo "appena" 40mila euro da marzo 2019 a oggi, gennaio 2020.

Un exploit che le ha permesso di staccare, in questa speciale classifica, il "king" dei politici al tempo dei social, Matteo Salvini. Già, perché il segretario della Lega – come scritto da Il Fatto Quotidiano – avrebbe investito 167mila euro in messaggi promozionali sulla propria pagina Fb, ricevendo in cambio "likes" a cascata.

E Matteo Renzi? Presto detto: dal giorno in cui vengono registrate le spese per gli annuncia a pagamento sui social, Italia Viva ha investito più di 100mila euro (110mila per l'esattezza), di cui 2.700 nell'ultima settimana, riporta Data Media Hub. Investimenti importanti che però, almeno per il momento, non consentono all'ex rottamatore di (ri)conquistare il consenso perduto. La sua Italia Viva, infatti, rimane ferma al palo e annaspa al 5%, dimensione elettorale davvero risicata per le ambizioni dell'ex presidente del Consiglio e di tutti i fedeli renziani.

Sono invece 94mila gli euro che Silvio Berlusconi ha messo a disposizione per sponsorizzare Forza Italia, portando il proprio profilo Facebook ufficiale a un milione di seguaci.

Nelle retrovie, buona la prestazione di Carlo Calenda, che sta cercando di far conoscere la sua neonata Azione. L'ex ministro dello Sviluppo Economico ha speso 45mila euro in messaggi promozionali e oggi come oggi Azione sfiora i 40mila "mi piace".

Arranca il Partito Democratico, che a fronte di una spesa di 150mila euro per le inserzioni, è ferma a 300mila e rotti "like".

Infine, cattive notizie per il Movimento 5 Stelle e Luigi Di Maio: il ministro degli Esteri, dal 22 novembre al 6 dicembre, ha perso più di 10mila follower.