Meloni a Renzi: "Merkel e Macron vogliono un'Italia campo profughi"

Giorgia Meloni, dopo aver accolto Viktor Orban nel corso dell'edizione annuale di Atreju, deve confrontarsi con chi, come Matteo Renzi, ritiene che il sovranismo abbia delle conseguenze per il Belpaese, anche sul piano della gestione dei fenomeni migratori.

Per il leader di Italia Viva, infatti, coloro che ieri hanno acclamato il premier ungherese sono "Patrioti ungheresi". E il capo politico di Fratelli d'Italia, che oggi chiuderà la kermesse del partito che guida, ha replicato a stretto giro, smentendo la visione delle cose dell'ex esponente del Partito Democratico. " Questo tweet - ha domandato la Meloni a Renzi - te lo hanno scritto Merkel e Macron? ". Poi la stoccata: "Sai che è una fesseria?".