Meloni a testa in giù, bufera sul Pd

Capovolgere una foto dell'avversario politico, ritraendolo a testa in giù, è un tic sempre più diffuso a sinistra per mettere alla berlina e tacciare di fascismo chi ha idee opposte alle proprie. Ma, a volte, il gesto può trasformarsi in un boomerang e costare un richiamo da parte del segretario nazionale del Partito Democratico. È questo il caso di Valeria Montanari, assessore ai lavori pubblici in quota Pd al Comune di Reggio Emilia nella giunta del sindaco Luca Vecchi, riconfermato alla guida della città alle elezioni amministrative di un mese fa.

Stavolta l'obiettivo del macabro riferimento alla morte di Benito Mussolini è stato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, attaccata dall'esponente dem per le sue posizioni sull'immigrazione. La Montanari, sul suo profilo Facebook ha pubblicato la foto di un tweet della Meloni, in cui la deputata chiedeva di affondare la nave Sea Watch, che era diretta a Lampedusa dopo aver forzato il blocco imposto dalle istituzioni e dalle forze dell'ordine italiane. L'immagine, capovolta, della leader di Fdi è corredata dal commento: «I Bulli e le Bulle che fanno i grossi con i più deboli non li ho mai sopportati - ha accusato Montanari - un modo sordido per nascondere che fuori dai loro metodi arroganti e violenti, non ce la possono fare». In giornata la Meloni ha commentato, rivolgendosi anche al segretario del Pd Nicola Zingaretti: «Tuttavia mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Nicola Zingaretti di un suo assessore che dichiara pubblicamente di volermi appesa in testa in giù». E la censura da parte di Zingaretti è arrivata qualche ora più tardi: «La foto contro Giorgia Meloni è un errore da condannare - ha twittato - tutti collaboriamo a difendere la dignità del confronto. Così non si va avanti, l'odio sta portando indietro le lancette della storia. Ce lo dicono anche le campagne infami nei social e le aggressioni ai circoli del Pd».

Ma l'assessore di Reggio Emilia ha scelto comunque di non rimuovere il post. «Non ho mai scritto né augurato del male alla Meloni: la foto al contrario è conseguenza del disgusto provato nel leggere che una persona che siede in Parlamento chieda di affondare barche piene di persone». L'unica modifica al post è stata girare la foto: «Non rimuoverò quel post perché credo fermamente in quanto ho scritto», ha replicato Montanari. Una correzione che non è bastata alla Meloni, decisa a querelare per diffamazione l'esponente del Partito democratico.