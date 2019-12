Mes, post choc su Facebook del consigliere leghista: "Impiccare i banchieri"

"In sintesi l'Italia di Conte ha firmato senza autorizzazione del Parlamento sovrano, un trattato che serve alla Germania impegnando l’Italia a versare 125 miliardi che non potrà mai avere indietro. Questo si chiama alto tradimento agli interessi nazionali. In tempo di guerra era punito con la fucilazione alle spalle" . Si chiude così un post su Facebook di Simone Angelosante, consigliere regionale in Abruzo della Lega, facendo alzare un polverone. L'esponente del Carroccio (ex Alleanza Nazionale) è anche sindaco di Ovindoli, un piccolo comune di mille anime in provincia dell'Aquila. Angelosante ha così sbottato commentando il Mes, il controverso Meccanismo di stabilità europea.

"Il Mes o fondo salva stati, è uno strumento che serve a salvare le Nazioni che rischiano il fallimento. Il problema è che per ottenerlo, queste Nazioni devono aver rispettato i parametri economici europei. In sintesi in caso di fallimento, l’Italia non potrebbe accedere al Mes perché ha un debito pubblico elevato e fuori dai citati parametri, mentre ad esempio la Germania ne può fare uso per salvare le sue banche che sono in difficoltà manifesta" . Un affondo terminato con quelle parole choc sulla "fucilazione alle spalle".

Il primo cittadino ha rincarato la dose nella discussione sottostante il suo post: "Perché l'antieuropeismo è eresia? Oppure è un'offesa al pensiero unico globalista" e "Fino a quando il popolo con il populismo non impicca i banchieri…è già successo..." .

In seguito, sono arrivare le scuse del consigliere e la presa di posizione della Lega Abruzzo, per bocca del deputato Luigi D'Eramo: "Prendiamo nettamente le distanze dalle frasi pubblicate sul proprio profilo Facebook dal consigliere regionale Simone Angelosante. Pur confermando i giudizi negativi già espressi in sede parlamentare sul Mes, la Lega non ritiene quelle affermazioni consone a un dibattito che, se pur aspro, deve sempre essere confinato nell’alveo della civiltà e del rispetto" .

Questo, invece, il messaggio si scuse di Simone Angelosante: "Non ho detto che bisogna impiccare i banchieri, né fucilare Conte, ho solo riportato dati storici i nell'ambito di una discussione su Facebook con trecento interventi. Comunque, chiedo scusa perché possono essere termini che urtano la sensibilità della gente" .

Quest'estate, il sindaco Angelosante è stato protagonista di un diverbio con il cantante Roberto Vecchioni, colpevole di aver cantanto "Bella ciao" nella sua cittadina.