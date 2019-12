"La Lega è nemica dell'Italia". Lite di fuoco Salvini- Gualtieri

" Nessuna uscita dall'Euro o dall'Europa, la Lega vuole solo fermare un governo che mette a rischio la democrazia, la sovranità e i risparmi degli italiani ". È la replica del segretario del Carroccio, Matteo Salvini, alle parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Reduce dalla riunione dell'Eurogruppo in cui ha ottenuto il rinvio dell'approvazione della riforma del Mes, il fondo salva-Stati che tante polemiche sta suscitando in questi giorni, Gualtieri ha usato parole molto dure nei confronti della Lega e di Claudio Borghi, accusati di essere " nemici degli interessi dell'Italia, della tutela del risparmio degli italiani. Se si facesse quello che dice Borghi, gli italiani perderebbero molti soldi ". Aggiungendo che "l'uscita dall'euro" sostenuta da Borghi è " è una ricetta fallimentare che per fortuna non incontra il consenso degli italiani ", mentre le critiche al Mes sono soltanto "demagogia".

Salvini: "Il governo mette a rischio democrazia e sovranità"

Salvini ha risposto così a Gualtieri: " Nessuna uscita dall'euro o dall'Europa, la Lega vuole solo fermare un governo che mette a rischio la democrazia, la sovranità e i risparmi degli italiani", annunciando che "sabato e domenica saremo in più di 1.000 piazze italiane per informare e raccogliere firme: #stopmes ".

Zanni: "Dopo il bail-in, la storia si ripete"

In linea con le parole di Salvini anche l'europarlamentare leghista Marco Zanni: "Questa è una riforma tecnocratica che mette in pericolo la stabilità del nostro sistema finanziario e i risparmi degli italiani. A dispetto di quanto ci raccontano, il ministro Gualtieri non ha portato a casa un grande risultato per l'Italia: in realtà, sul Mes non ci sarà alcun cambiamento, come ha ricordato anche il presidente dell'Eurogruppo Centeno".

"Sono preoccupanti - ha continuato Zanni - le similitudini tra il Governo Conte e quello di Enrico Letta che, nel 2013, concluse l'accordo sull'Unione bancaria che ci portò al bail-in. La storia purtroppo si ripete e anche questa volta saranno i risparmiatori a subire le conseguenze di un esecutivo schiavo dei diktat dell'Europa: daremo battaglia per fermare questo disastro ", la promessa dell'eurodeputato del Carroccio.

#Stopmes: 1.000 gazebo della Lega in tutta Italia