Una messa per Mussolini? Anpi replica con la "tagliatella antifascista"

Domenica 27 ottobre non è un giorno come un altro a Predappio. Il giorno prima dell'anniversario della marcia su Roma, la famiglia di Benito Mussolini ha programmato l'apertura della cripta dove riposa il grande capo del fascismo e organizzato una messa di suffragio in suo onore. Allo stesso tempo, previsto in mattinata il corteo dei nostalgici con partenza da piazza Sant'Antonio e arrivo al vicino cimitero di San Cassiano, dove il duce riposa. La cripta della famiglia Mussolini rimarrà aperta al pubblico per tutta la giornata. "Non oltre", ha precisato Edda Negri Mussolini, nipote del duce. Spiegando che "la nostra famiglia non è ancora pronta per una sua riapertura definitiva", soprattutto per le polemiche che tale decisione scatenerebbe nel Paese.

Infatti, è bastata la cerimonia promossa dalla famiglia di Mussolini per scatenare l'immediata reazione di Anpi. I partigiani, infatti, rispondono alle celebrazioni in onore del duce con una giornata di eventi nel quadro della "Anpi Folk Fest", un festival che si svolgerà al Teatro comunale di Predappio dove è prevista l'esibizione di gruppi musicali provenienti da tutta Italia. Filo conduttore della manifestazione, neanche a dirlo, l'antifascismo. Reso ancora più esplicito dalla "portata" più ghiotta della giornata, cioè la "tagliatella antifascista", la mangiata nel circolo Arci dove la pasta sarà innaffiata da bicchieri di vino "rosso partigiano".

Una chiara provocazione verso l'iniziativa promossa dalla famiglia Mussolini, con la nipote Alessandra che, ad Adnkronos, si è così lamentata: "È curioso che a Predappio l'Anpi anziché promuovere un incontro di cultura e di riflessione storica che possa essere utile anche per i giovani organizzi invece una 'tagliatella antifascista'". E sulla riapertura della cripta dove riposa il nonno ha detto: "Ci stiamo organizzando per poterla aprire in modo permanente e in tutta sicurezza", chiedendo poi l'istituzione del reato di "ducefobia" dopo i fatti di Glasgow, quando i tifosi del Celtic, prima della partita di Europa League contro la Lazio (i cui tifosi sono in larga parte di destra), hanno allestito una coreografia dove è comparso un disegno del cadavere di Mussolini a piazzale Loreto.