Messaggi di odio sul web contro Liliana Segre

Sono più di 200 i messaggi di odio razziale che riceve ogni giorno la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all'Olocausto. Lo rivela il quotidiano Repubblica che oggi ha pubblicato i dati dell’Osservatorio antisemitismo, anticipando così il tema del convegno che si terrà lunedì allo Iulm di Milano, intitolato “Dal Binario 21 ad Auschwitz. Il linguaggio dell’odio: incontro con Liliana Segre”.

"Questa (...) ebrea di m. si chiama Liliana Segre, chiedetevi che cazzo ha fatto (così è scritto, senza h, Ndr) per diventare senatrice a vita stipendiata da noi ed è pro invasione? Hitler non ai (ancora senza h) fatto bene il tuo mestiere” , si legge su Repubblica. La Segre, 89 anni, fu arrestata e deportata ad Auschwitz appena 13enne e venne liberata a Malchow nel 1945 durante l’avanzata russa che portò anche alla liberazione del campo di concentramento polacco.