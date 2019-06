Michele Emiliano indagato per abuso d'ufficio: avrebbe violato la legge Saverino

Michele Emiliano è indagato per abuso d'ufficio e violazione delle legge Severino, ma per lui il fatto non sussiste.

Ricapitoliamo. Al governatore della Puglia, ex Pd, per mano della Guardia di Finanza di Bari è stato notificato un avviso di proroga delle indagini preliminari per abuso d'ufficio in relazione alla nomina – nel 2017 - di Francesco Spina (ex sindaco di Bisceglie) come consigliere della società Innovapuglia, che gestisce gli appalti centralizzati della Regione.

Secondo gli inquirenti, Spina non avrebbe potuto e dovuto entrare nel consiglio di amministrazione dell'agenzia in quanto era sindaco in carica.

E il diretto interessato, così come riportato da Repubblica, si dice più che tranquillo. “È tutto regolarissimo. Non abbiamo nessuna preoccupazione. L'inconferibilità è stata esclusa dall'Anac e dagli uffici del Gabinetto del Presidente perché Spina è un semplice consigliere di amministrazione senza deleghe. La inconferibilità dei riguarda solo il ruolo di presidente con deleghe o di amministratore delegato. In caso di consiglieri di amministrazione senza deleghe non sussiste Il reato, quindi, tecnicamente non sussiste" .

Si tratta del secondo avviso di garanzia in breve tempo, visto che il presidente della Puglia aveva ricevuto un altro avviso di garanzia – con tanto di perquisizione in ufficio – nell'ambito di un’inchiesta su presunti illeciti commessi durante la campagna elettorale delle Primarie del Partito Democratico, quelle del 2018 che lo videro terzo e ultimo (dietro a Orlando e al vincitore Renzi), con appena il 10% delle indicazioni di voto del popolo dem.

