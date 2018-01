Migranti, Boldrini si smentisce: "Mai detto vadano accolti tutti"

"Non ho mai detto che tutti gli immigrati possano entrare indiscriminatamente in Italia". Firmato: Laura Boldrini. Può sembrar difficile da credere, ma tre giorni fa il Presidente della Camera, mentre era ospite di Giovanni Floris a Di Martedì, si è smarcata da anni di interventi e appelli in favore dell'accoglienza. "Mi hanno cucito questo abito addosso - ha scritto su Twitter - ma io invece penso che il fenomeno migratorio vada governato".

La dichiarazione della Boldrini è però vera solo in parte. Basta andare a recuperare quelle rilasciate in passato per capire che se Laura vuol trovare chi le ha "cucito l'abito addosso", allora dovrebbe guardarsi allo specchio. Da quando l'hanno catapultata sulla poltrona più alta di Montecitorio, infatti, non fa altro che predicare l'apertura delle porte ai migranti.

Non ho mai detto che tutti gli immigrati possano entrare indiscriminatamente in #Italia Mi hanno cucito questo abito addosso ma io invece penso che il fenomeno migratorio vada governato — laura boldrini (@lauraboldrini) 23 gennaio 2018

Il 10 novembre 2016, per fare un esempio, Laura lanciò un tweet in cui prese di mira chi "sostiene che ognuno deve stare a casa propria". "Con oltre 243 milioni di migranti non è ricetta praticabile - vergò con tanto di hashtag - Chi la propone non ha idee". E ancora: "Senza migranti tra qualche decennio l'Ue sarà spopolata e abitata da anziani. Chi pagherà le pensioni? Chi manderà avanti il sistema produttivo?". La data del tweet è del 18 dicembre 2015, stesso giorno in cui sentenziò che chi "erige i muri" lo fa "contro il nostro interesse". Qualche mese prima, era il 31 marzo 2014, dalla bocca le uscì la frase che ancora oggi si trascina come un marchio di fabbrica: "I migranti sono l'avanguardia della nostra globalizzazione (...) e ci offrono uno stile di vita che presto sarà lo stile di vita di moltissimi di noi". Se dunque gli stranieri servono per "ripopolare" l'Europa, per "pagare le pensioni" dei nostri nonni e sono pure esempio di "stile di vita", non è che Boldrini volesse dire di farne arrivare quanti più possibile? E infatti il 21 luglio 2015 non ci pensò due volte prima di proporre un tetto a "chi fugge dai cambiamenti climatici".

Bisogna ammettere che almeno in due occasioni Boldrini ha precisato di non voler spalancare i nostri porti a tutti. In un'intervista ad Omnibus su La7 disse che i migranti economici, in base alle nostre leggi sull'immigrazione, devono essere rimpatriate. Dopo quell'uscita (settembre 2015) non si registrano altre dichiarazioni simili, ma tant'è. A Radio Popolare la scorsa estate spiegò invece che essere accoglienti "non vuol dire che tutti devono venire in Italia", ma "vuol dire cercare di gestire il fenomeno in modo da rispettare le leggi nazionali e internazionali". Bisogna allora chiedersi: come vorrebbe gestire l'ondata migratoria?

Semplice: facendo in modo che gli immigrati risolvano i problemi di denatalità del Belpaese. "Senza i migranti, tra qualche decennio i paesi Ue saranno spopolati e abitati da anziani - fu la tesi presentata durante la giornata internazionale del migrante del 2015 - Chi ci pagherà le pensioni nel 2060?". Ovvio: gli stranieri. E quanti bisognerebbe accoglierne? Per Laura "ogni anno" bisognerebbe consentire "una presenza adeguata di migranti". In quell'occasione non specificò un numero preciso, ma lo fece nel marzo 2016, spiegando che per "salvare l'Italia dall'invecchiamento" occorrono "ogni anno a 300-400 mila migranti".

Ora, Boldrini potrà anche sostenere questo non significhi "voler aprire le porte a tutti". Ma se si considera che nel 2016 sono entrati 181mila migranti e nel 2017 119mila, per arrivare a 300mila l'anno non solo non bisognerebbe rimpatriare chi non gode del diritto d'asilo, ma occorrerebbe andare a caricare direttamente in Africa i restanti 200mila.

Adesso che è ufficialmente scesa in campo con LeU, forse al Presidente serve definire meglio la sua posizione. Ma solo il 4 maggio scorso, intervenendo alla Conferenza internazionale dei parlamentari "Le sfide di un mondo in movimento" (guarda il video), disse che "esiste una semplice verità: non riusciremo mai fermare il movimento di milioni di persone". Ecco. Siamo sicuri che quello della Boldrini sia solo un abito cucitole addosso?