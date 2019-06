"La chiusura dei porti viola le leggi": la Francia accusa ancora l'Italia

"È falso che l'Ue non si sia mostrata solidale con l'Italia". Ancora una volta la Francia nega le accuse dell'Italia all'Europa, ma anzi imputa a Bruxelles il merito del calo degli arrivi.

"Ora che la crisi migratoria è drasticamente diminuita in ampiezza grazie alle misure intraprese, l'attuale governo italiano ha fatto la scelta di soluzioni non concertate con i suoi partner europei, mentre denuncia la mancanza di solidarietà dell'Europa e dei suoi stati membri", insinua il ministro dell'interno francese Christopher Castaner, "In questo contesto l'Italia continua ad avere bisogno di questa solidarietà europea che tuttavia denuncia". E assicura che "la Francia ha preso le sue responsabilità nel Mediterraneo centrale fin dall'inizio della crisi migratoria" e che stavolta prenderà 10 persone "che hanno bisogno di protezione e che potranno essere trasferiti al più presto sul nostro territorio". Insomma, tra i 40 sbarcati oggi Parigi sceglierà quelli che hanno diritto all'asilo e non i migranti economici.

Secondo il ministro francesce l'attuale situazione non ha "nulla a che vedere con il passato" ed è proprio per questo che "è falso dire che l'Ue non sia stata solidale con l'Italia". Il comunicato parla di 951 milioni di euro versati all'Italia dall'Ue a partire dal 2015 per la gestione delle frontiere, le procedure d'asilo e l'integrazione dei migranti, ma anche il dispiegamento di 322 agenti di Frontex (agenzia per le frontiere), 27 di Europol (polizia) e 216 Easo (ufficio europeo per l'asilo).