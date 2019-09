Migranti, la Germania conferma: "Prendiamo il 25% di chi sbarca in Italia"

La Germania esplicita la propria disponibilità all'accoglienza parziale dei migranti sbarcati sul suolo italiano. La conferma ufficiale (la prima) è arrivata direttamente da Horst Seehofer: " I colloqui sono ancora in corso. Ma se rimane come concordato, possiamo prendere il 25% delle persone salvate in mare davanti all'Italia ". Il ministro dell'Interno tedesco ha specificato che tale decisione " non sovraccaricherà la nostra politica migratoria. Non cambia niente ".

"Importanti novità"

L'esponente dell'ala destra bavarese (Csu) ha detto che ora " l'aspettativa è che altri Stati si aggreghino. Ho sempre detto che la nostra politica migratoria è anche umana. Non faremo annegare nessuno ". L'imminente intesa andrà ratificata nel Consiglio Ue di ottobre: come vi abbiamo già raccontato, la medesima strada dovrebbe essere intrapresa anche dalla Francia.

Un primo annuncio era arrivato da parte del premier Giuseppe Conte, che in occasione della visita a Castelsantangelo sul Nera - zona colpita dal terremoto - ha dichiarato: " Non voglio anticipare niente, ma le risposte che stanno arrivando dai Paesi europei sono risposte serie che finalmente dimostrano come l'Italia non sarà lasciata sola. Stiamo lavorando a questo, si preannunciano importanti novità. Si prospetta una disponibilità permanente di alcuni Paesi europei ".