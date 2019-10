Migranti morti in mare, Salvini: "Altri morti figli del buonismo"

Un'altra strage di migranti. Un altro naufragio nel Mar Mediterraneo. La politica dei porti aperti attuata dal governo giallorosso sta riportando l'Italia indietro di quattordici mesi: sono riprese le partenze dal Nord della Libia, hanno ricominciato a sbarcare nei porti siciliani le imbarcazioni delle organizzazioni non governative e si contano i primi morti in mare. "Questi morti sono figli del buonismo, del 'c'è spazio per tutti', dei porti aperti, del rinnovato entusiasmo degli scafisti" , ha denunciato Matteo Salvini in diretta su Facebook.

"I numeri degli sbarchi sono triplicati. Questi morti chi li piange? Chi ha permesso che si riaprissero i porti" . Salvini rinfaccia ai giallorossi tutte le mancanze che, in uno solo mese di governo, sono riusciti ad avere nella gestione dell'emergenza immigrazione. L'aver riaperto i porti, dopo quattordici mesi di lotta all'immigrazione clandestina, non ha solo fatto aumentare esponenzialmente gli sbarchi, ma ha causato l'ennesima strage in mare. Una strage che il leader del Carroccio imputa al "buonismo" della sinistra e dei Cinque Stelle che sono tornati ad adottare politiche buoniste per far ripartire il business dell'accoglienza. E così ci ritroviamo a contare il numero dei disperati che perdono la vita nel Mediterraneo.