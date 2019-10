Naufragio a Lampedusa, si teme una nuova strage

Sono di due donne, secondo l’Ansa, i due corpi recuperati a largo di Lampedusa a seguito di un rovesciamento di un barchino avvenuto a poche miglia dall’isola.

Sul posto stanno operando membri della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, giunti nelle acque dove si è consumata la tragedia a bordo di alcune motovedette. All’interno della piccola imbarcazione ribaltatasi, secondo le prime testimonianze ci sarebbero stati almeno 50 migranti.

Di questi, in 22 sono stati tratti in salvo e trasferiti, nel giro di pochi minuti, all’interno del porto dell’isola. Dunque, sarebbero almeno 26 i dispersi e nel corso delle ore sta scemando purtroppo la possibilità di ritrovare altre persone in vita.

Tutto è avvenuto nel cuore della notte e la prima dinamica dei fatti è ricostruita da un comunicato della Guardia Costiera: “La Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma – si legge – ha ricevuto ieri sera diverse segnalazioni dal Cur di Palermo (Centro Unico di Risposta) riguardanti un barchino con circa 50 migranti che riferivano di essere nei pressi dell'isola di Lampedusa.”.

Dunque le prime richieste d’aiuto, sarebbero arrivate nella tarda serata di domenica: "Acquisite le prime informazioni – si legge ancora nel comunicato – venivano avviate, sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Palermo, le attività di ricerca in mare con l'impiego di una motovedetta Classe 300 della Guardia Costiera di Lampedusa e di un'unità della Guardia di Finanza che si trovava già in zona in attività di pattugliamento".

Il ribaltamento del barchino è avvenuto durante le operazioni di soccorso, a seguito sia delle condizioni marine avverse e sia del repentino spostamento dei migranti che dunque peggiora la situazione di un’imbarcazione ritrovata già in difficoltà.

I soccorritori che erano già sul posto, salvano 22 persone e recuperano i due cadaveri di cui si è fatto cenno sopra, in corso le ricerche dei dispersi. Tra questi, anche otto bambini secondo alcune testimonianze.