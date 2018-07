Migranti, Salvini alla tendopoli: 'Voi sfruttati? Prima gli italiani'

Rabbia, attacchi, ma soprattutto richieste di aiuto per le difficili condizioni in cui vivono. Una visita intensa quella del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria.

"Ministro, hai visto come viviamo?", hanno sbottato alcuni migranti al passaggio del vice premier. "Ho visto, ho visto" risponde Salvini mentre viene scortato via dalla polizia. "Chi parla di riaprire i porti e di immigrazione senza controllo - aggiunge - dovrebbe venire qui a vedere questo posto". Poi, dopo essere entrato in una tenda, il titolare del Viminale ha affermato: "Qui dentro si schiatta di caldo". (GUARDA IL VIDEO)

Durante la visista sono state decine i migranti che hanno chiesto un dialogo con Salvini, chiedendogli di intervenire per ottenere migliori condizioni di vita. Il ministro ha poi promesso "di far tornare ordine e legalità". Intanto, però, dalla recinzione che circonda la favela sono arrivate le grida: "Salvini vai via, lasciaci tranquilli". E poi gli insulti: "Non venire qui. Sei un figlio di p*******".