"Milano ricca con i migranti" Ma Lerner viene "massacrato"

La grande e operosa Milano? Tutto merito degli immigrati. Almeno secondo Gad Lerner. Il giornalista su Twitter pubblica il rapporto sull'immigrazione (2018-2019) di Caritas e Migrantes e si avventura in un'analisi piuttosto discutibile: "Ma che coincidenza: #Milano è la provincia con più residenti stranieri (470.273 cioè il 14,5% degli abitanti) e contemporaneamente dà il maggior contributo al Pil, con reddito pro capite fra i più alti. Sicuri che l'immigrazione fa male? #Rapportoimmigrazione @CaritasItaliana".

Parole che hanno scatenato subito la reazione infuriata dei follower dello stesso Lerner. La teoria che Milano sia tra le città più ricche d'Italia grazie agli immigrati infatti va del tutto dimostrata con cifre alla mano. E così sui social c'è chi già mette nel mirino Lerner senza usare giri di parole: "Milano dava il maggiore contributo al PIL italiano (in proporzione anche nel 1880 o nel 1900 o nel 1930 o nel 1960..... (forse anche ai tempi di Napoleone…) Non ha cominciato a industrializzarsi quando sono arrivati magrebini, nigeriani e pakistani", scrive un utente.

Poi c'è chi chiede un'analisi più approfondita di questi dati e così punge Lerner proprio sulle cifre: "Di questo 14% che contribuisce al Pil, quanti sono maghrebini o centraficani e quanti giapponesi, cinesi, tedeschi, francesi, americani? Ah Gad, ma falla finita va!". C'è anche chi fa un'altra riflessione contestando la tesi di Lerner: "Se mettiamo tutti i migranti in Calabria il Pil non cresce, non c’è industria e non c’è commercio. La provincia di Milano da sempre è quella che da il maggior contributo al Pil anche quando non c’erano migranti. Io non ho niente contro i migranti ma la sua è informazione faziosa". Insomma il tweet di Lerner si è trasformato in un vero e proprio autogol. Chissà se tra gli immigrati "virtuosi" che avrebbero contribuito alla crescita del Pil di Milano, Lerner trova un posto anche per tutti quelli che sono stati protagonisti di stupri, scippi e rapine...