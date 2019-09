Il ministro Catalfo rassicura: "Quota 100 resta, non si discute"

" Se i signori là dentro proveranno a cambiare Quota 100 e tornare alla legge Fornero non li lasceremo uscire da quel Palazzo, ci staranno giorno e notte, Natale e ferragosto ", aveva tuonato Matteo Salvini nella giornata di ieri in occasione della protesta contro il governo giallorosso. Ma una rassicurazione in tal senso è arrivata da Nunzia Catalfo: " Reddito di cittadinanza e Quota 100 restano ".

Possibili miglioramenti

Il neo ministro del Lavoro, a margine del dibattito sulla fiducia al nuovo esecutivo, ha specificato: " Entrambe le misure possono essere migliorate, ma non sono in discussione. Dobbiamo lavorare con sempre maggiore forza sul potenziamento delle politiche attive e dei Centri per l'Impiego. Lo faremo ". Dalla nuova compagine di governo è arrivata dunque una presa di posizione relativamente all'ipotesi di revisione o chiusura anticipata della misura introdotta con la scorsa manovra.