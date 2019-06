Il ministro lussemburghese tifava sbarchi e ora vuol liberare la capitana

Lo scorso settembre urlava "Merd...", interrompendo l'intervento di Matteo Salvini, ora battibecca con Enzo Moavero Milanesi (e con lo stesso Salvini) chiedendo che venga rilasciata Carola Rackete.

Si tratta di Jean Asselborn, il ministro del Lussemburgo che sulla sua pagina Facebook si rivolge direttamente al nostro ministro degli Esteri: "Caro Enzo", scrive in francese e in tedesco, "Aiutami a far sì che la comandante della Sea Watch sia rimessa in libertà. Salvare delle vite umane è un dovere e non potrà mai essere un delitto o un crimine; non salvarle, al contrario, lo è. Come in passato, il Lussemburgo con l'Italia per quello che riguarda la ripartizione dei migranti salvati nel Mediterraneo".

Parole a cui aveva già risposto ieri Enzo Moavero Milanesi, spiegando che i giudici in Italia hanno "piena indipendenza dal governo" e che quindi bisogna "con rispetto e fiducia" attendere le decioni sul caso Sea Watch.

E oggi è arrivato pure Matteo Salvini. "Ve lo ricordate il ministro lussemburghese che, urlando 'Merda', diceva che voleva più immigrati in Europa?", scrive il vicepremier sulle sue pagine social, " Adesso pretende che la comandante fuorilegge sia rimessa in libertà! Pazzesco... Ma non ha niente di meglio da fare??? ".