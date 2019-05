Modena, il ministro Fontana dice sì al "corteo di riparazione" che sfila contro il gay pride

Sabato primo giugno, a Modena, sfila il corteo del gay pride e in città c'è chi ha preparato una contromanifestazione. Già, il comitato San Geminiano Vescovo ha organizzato una "processione di riparazione" che si snoderà per le vie del comune.

Un'iniziativa, quest'ultima, che raccoglie il plauso istituzionale di Lorenzo Fontana. Il leghista, nonché ministro per la Famiglia e la disabilità del governo Conte, in occasione di un comizio elettorale tenutosi proprio a Modena lo scorso 23 maggio, in sostegno del candidato locale Alberto Bosi, ha dato il suo sostegno.