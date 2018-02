La moglie di De Falco alla polizia: "Ha aggredito me e mia figlia"

Un altro caso agita il Movimento Cinque Stelle e questa volta riguarda il candidato grillino Gregorio De Falco. Secondo quanto riporta ilCorriere, l'uomo protagonista delle operazioni di salvataggio per il naufragio della Costa Concordia è stato accusato dalla moglie di violenze in famiglia: "Mio marito, in stato di alterazione, durante un’accesa lite in casa ha aggredito me e una delle nostre due figlie". La donna avrebbe raccontato di alcuni atteggiamenti violenti del marito in stato di alterazione. Il capitano e sua moglie Raffaella sono sposati dal 1997 e secondo quanto riporta la moglie la relazione sarebbe andata bene fino a qualche tempo fa, quando il marito sarebbe diventato più irruento. E di fatto, sempre secondo il racconto del quotidiano di via Solferino, la moglie si sarebbe rivolta alla polizia circa una settimana fa. Avrebbe accusato il marito di aver alzato le mani contro di lei e contro la figlia da poco maggiorenne. La signora De Falco ha poi spiegato quanto accaduto agli investigatori aggiungendo che la figlia aveva lasciato la casa per qualche ora dopo il pesante diverbio.



Poi dopo il colloquio con gli inquirenti la decisione di non sporgere denuncia. Le dichiarazioni però sono rimaste agli atti perché fatte davanti a pubblici ufficiali. Gli atti inoltre sono stati trasmessi agli uffici centrali di Roma perché De Falco è candidato con i grillini per le politiche del 4 marzo. Infine va sottolineato come il carattere di De Falco si stato considerato anche sul lato professionale con la rimozione da incarichi operativi e la conseguente destinazione a mansioni d'ufficio. Insomma non c'è pace, dopo il caso Rimborspopli, per i candidati del Movimento Cinque Stelle. Una grana al giorno...