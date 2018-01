La molestia di sinistra non indigna

Se il maiale è di sinistra è sempre un po' meno maiale. Se poi è anche amico di Obama, allora le cose andranno ancora meglio.

É il caso di Terry Richardson. Chi è Terry Richardson? È il fotografo americano più amato dalle riviste patinate e dai fighetti, quello che sta dalla parte giusta, quello che non ha bisogno di fare foto che abbiano un senso perché intanto ci sarà sempre un radical chic che si farà uscire il fumo dalle orecchie per trovare un senso - genialmente provocatorio - a un'immagine che un senso non ce l'ha. Terry Richardson, dicevamo, è così cool che tra i molti personaggi che si sono fatti ritrarre assieme a lui può annoverare anche l'ex presidente Obama. Poi a seguire - davanti al suo obiettivo - tutte le star e starlette del firmamento hollywoodiano, tutte rigorosamente impegnate nella difesa dei diritti dei più deboli: da Lady Gaga a Miley Cyrus, passando per Paris Hilton e Demi Moore. Ah, tra loro c'è anche la sempre pronta a denunciare abusi Asia Argento. Però, ora, Terry Richardson - come anticipato ieri da Dagospia - è indagato dalla polizia di New York per molestie sessuali nei confronti delle modelle che immortalava.

E ci si sarebbe aspettata una sollevazione popolare da parte del bel mondo d'oltreoceano, o - almeno - che fosse messo all'indice come Weinstein e Spacey, che per inciso, di destra non erano, ma neppure così amati dai radical. Invece no, silenzio. Si è mossa solo l'editrice Condè Nast che ha messo al bando le sue immagini. Tutti gli altri sono rimasti muti di fronte alle accuse mosse al fotografo. Immaginatevi cosa sarebbe successo se accanto a Richardson avesse posato Donald Trump invece che il suo predecessore... Gli avrebbero chiesto, come minimo, di sbianchettarsi dalla foto col presunto molestatore. Invece Obama se ne sta zitto. E le star anche. Nel mondo del politicamente corretto anche le denunce vanno a targhe alterne.