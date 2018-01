Monti: "Abolire la Fornero? Ciarlatani"

È tornato il Loden. Mario Monti dopo qualche mese di silenzio torna in tv e ne ha per tutti. L'ex premier mette nel mirino i partiti che si tanno giocando la partita elettorale e afferma: "E' un Paese che sta andando indietro, lo spettacolo che viene offerto a noi cittadini è semplicemente di totale irresponsabilità. Sempre di più i partiti nel loro insieme trattano gli elettori come se fossero dei bambini immaturi, totalmente soggetti ad illusionismo. Ed è non solo uno spettacolo orribile e che si ritorcerà contro l'Italia ma è una grande operazione di diseducazione civica che la nostra politica sta compiendo", ha affermato ai microfoni di Di Martedì su La7.



Poi difende ancora la legge Fornero e va all'attacco: "Abroghino la legge Fornero. Lo facciano. Sono 5 anni che spiriti più o meno giulivi dicono che si è inutilmente colpita l'economia e la società italiana con la legge Fornero. Ciarlatani nel loro insieme si stanno indirizzando a noi nella campagna elettorale e che meriterebbero solo una cosa, dato l'atteggiamento irresponsabile, che noi cittadini ci rifiutassimo di andare a votare. Questo è un atteggiamento che non consiglio, ma questa sarebbe la reazione di un popolo che sente la propria maturità assolutamente non riconosciuta da imbonitori di varia coloritura". Insomma il Loden difende quanto fatto dal suo governo. Scelte per cui gli italiani hanno versato (e versano ancora) lacrime e sangue...