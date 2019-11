Morani sulle parole di Renzi: "Affermazioni che non fanno bene al Governo"

Alessia Morani non ha preso per niente bene l’uscita di Matteo Renzi sul governo Conte, cioè che la permanenza del premier a Palazzo Chigi dipende da come funziona l’esecutivo. La sottosegretaria allo Sviluppo economico ha detto che si tratta di “ affermazioni che non fanno bene al governo ” e ha ricordato che quando si mette in dubbio la figura del presidente del Consiglio si contribuisce a destabilizzare il quadro politico.

In un’intervista a Repubblica, l’ex renziana ha sottolineato che l’obiettivo di questo esecutivo è di mettere in sicurezza i conti dell’Italia e garantire la democrazia. E, rivolta al leader di Italia Viva, ha precisato che occorrerebbe tenere a mente quest’ultimo concetto “ per lasciarsi ispirare da un maggiore senso di responsabilità ”. La deputata del Partito democratico ha detto di non temere un avvicendamento a Palazzo Chigi e che, dopo l’esecutivo giallorosso, ci sarebbero solo le elezioni. Morani ha poi respinto al mittente la critica arrivata da Italia Viva di essere il partito delle tasse, aggiungendo che “ l'accusa è priva di qualsiasi fondamento. Il ministro Gualtieri ha evitato agli italiani 23 miliardi di aumento Iva. Qualcuno fa finta di non ricordarlo per fare propaganda ”.