È morta la mamma di Alessandro Di Battista

Grave lutto per l’ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Nelle scorse ore è morta la madre Maria Grazia Mercuri dopo una lunga malattia a 74 anni. Lo stesso esponente del M5s ha confermato la notizia, specificando che i funerali si terranno domani a Roma alle ore 11, presso la chiesa di Santa Chiara, in piazza dei Giochi Delfici.

Sono molti i grillini che stanno mostrando il loro affetto e la loro vicinanza sui social. Tra questi c'è Alessandro Amitrano che su Facebook ha inviato " un forte abbraccio ad Alessandro Di Battista per la perdita della mamma ”. Anche il deputato pentastellato Andrea Caso ha scritto un post: " Mi stringo insieme agli attivisti di Marano di Napoli e del mio collegio al dolore che ha colpito Alessandro Di Battista e la sua famiglia. A lui il mio abbraccio per la perdita della cara mamma - ha detto - immaginando quanto doloroso possa essere perdere un genitore ". Pure la parlamentare Rosalba Testamento ha mandato un forte abbraccio a Di Battista e alla sua famiglia, mentre la portavoce M5S alla Camera Soave Alemanno, ha espesso il suo " sincero cordoglio ” e ha invitato Di Battista a essere forte in questo triste momento. Antonio Zennaro, un altro deputato eletto tra le fila del Movimento 5 Stelle, ha scritto: “ Mi stringo insieme ai tanti amici del M5s al dolore che ha colpito Alessandro Di Battista e la sua famiglia. A lui il mio abbraccio per la perdita della madre - ha proseguito - immaginando quanto grande sia il dolore per la perdita di un genitore ”.