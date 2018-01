Moscovici "boccia" Di Maio: "Controsenso deficit oltre 3%"

"L’Italia è come un gatto: cade sempre in piedi". Così Pierre Moscovici, commissario agli Affari economici dell'Unione europea, commenta la situazione del Belpaese che si prepara ad andare alle urne.

" Oggi la situazione economica sta migliorando, ci sono capacità creative, con un tessuto di pmi estremamente potente che esporta e che alcuni potrebbero anche invidiarle... ", ha detto in conferenza stampa da Parigi, " Ma l’Italia si prepara ad elezioni il cui esito è quanto mai indeciso. Quale maggioranza uscirà dal voto? Quale programma, quale impegno europeo? In un contesto in cui la situazione economica dell’Italia non è certamente la migliore al livello europeo, felice chi potrà dirlo... Guardo all’Italia con tenerezza, fiducia, e gli interrogativi che abbiamo tutti: ma gira e girerà, sono fiducioso ".

Poi però ha bacchettato Luigi Di Maio e la sua idea di sfondare il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil: "È un controsenso assoluto", ha attaccato Moscovici, " Sul piano economico questa riflessione non è pertinente: il tetto del 3% ha un senso molto preciso, quello di evitare che il debito non slitti ulteriormente. Ridurre il deficit significa combattere il debito e combattere il debito significa rilanciare la crescita ".

Un cenno anche alle parole di Attilio Fontana, candidato governatore della Regione Lombardia per il centrodestra che ieri è finito nella bufera per aver detto di voler "difendere la razza bianca": "Sono parole scandalose", ha commentato il vicepresidente della Commissione europea, "I partiti illiberali, razzisti, estremisti, vanno combattuti sul terreno politico. Siamo delle democrazie, bisogna lasciare i popoli votare. Anche se sono parole ovviamente scandalose".