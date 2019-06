La Nappi attacca Salvini E Radio 2 mette il like

La polemica tra Matteo Salvini e Valentina Nappi ha un altro capitolo e questa volta riguarda da vicino Raido Due. La porno star qualche giorno fa ha messo nel mirino il vicepremier: " Se Salvini è cristiano io sono vergine ", ha scritto su Twitter. Immediata la reazione dei suoi follower. Il messaggino della Nappi è stato retwittato almeno 1400 volte e ha ricevuto 7920 like. Tra questi però è spuntato quello di Radio 2. Un like che non è passato inosservato, soprattutto dalle parti del viminale. E così proprio Salvini ha deciso di rispondere per le rime: " Caspita, contro di me addirittura la contessa Valentina Nappi (celebre artista del porno) con il Like di Rai Radio 2, pagata da tutti gli Italiani ". Insomma si apre una polemica nella polemica. Il tweet della pornodiva ha fatto piuttosto rumore. Non è certo la prima volta che la Nappi mette nel mirino il ministro degli Interni. Solo qualche mese fa aveva postato una foto denunciando di essere stata "stuprata culturalmente da Salvini". Anche in quel caso il suo post divenne un caso: " Non so voi, ma questa io la chiamo cultura di sapore fascista. Ed è uno stupro culturale di proporzioni immani. La questione dell'immigrazione, al di là dei complessi aspetti pratici su cui non intendo dilungarmi (la mia opinione è che una gestione razionale dei flussi migratori è — e soprattutto sarà — necessaria), è una questione culturale ", aveva scritto su Instagram. Adesso ha rincarato la dose trascinando involontariamente nello scontro anche Radio 2.