Nasce il gruppo della Lega in Ue: si chiama "Identity & Democracy"

Nace il gruppo della Lega nel Parlamento europeo. Come apprendono fonti di Adnkronos , il gruppo in cui saranno presenti gli eurodeputati del Carroccio si chiamerà "Identity & Democracy". Il gruppo attualmente 73 deputati di cui 28 quelli del partito di Matteo Salvini. Insieme agli italiani, altre otto delegazioni europee: francesi, tedeschi, austriaci, fiamminghi, cechi, finlandesi, danesi ed estoni.

Identity and Democracy, guidato da Salvini e Marine Le Pen, punta a essere il gruppo parlamentare più forte a destra del Partito popolare europeo . La sfida è con il gruppo dei Conservatori e Riformisti europei di cui fa parte Fratelli d'Italia, i sovranisti spagnoli di Vox, i polacchi di Diritto e Giustizia e il Partito conservatore britannico. I due gruppi sovranisti si sfidano per la suprema za del blocco sovranista. E proprio per questo motivo, Salvini ha cercato per settimane di incardinare nel proprio gruppo il Brexit Party di Nigel Farage, che però nei giorni scorsi ha confermato do voler mantenere in vita il suo Europe of Freedom and Direct Democracy insieme all'altro partito italiano di governo: il Movimento 5 Stelle.