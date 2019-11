Niente militari il 4 Novembre: così i "prof" insultano la Storia

Niente militari a scuola per festeggiare il 4 Novembre. È questa l'ultima "protesta" di alcuni docenti di un liceo di Venezia, il Marco Polo, che hanno ha deciso di criticare in questo modo contro la decisione del presidete di invitare esponenti militari per celebrare la Festa dell'unità nazionale e delle Forze Armate. Un giorno di unità, appunto, che celebra il sacrificio di centinaia di migliaia di ragazzi in divisa che presero parte a uno dei periodi più drammatici e profondi della nostra storia unitaria. Si celebra la vittoria, certo. Quella conquistata sul campo e col sangue. Ma si celebra anche il valore della pace: perché è il sacrificio dei soldati di allora in guerra, così come il lavoro dei nostri militari oggi, a ricordarne l'importanza.

Ma termini come sacrificio, dovere, identità nazionale, pace e senso della Storia non sono evidentemente condivisi da tutti: anche in un giorno che è per definizione Festa dell'Unità Nazionale. Così, le lancette tornano indietro di cento anni, di quando i nostri soldati e ufficiali di ritorno dalla guerra venivano accolti, tornati dal fronte, con freddezza se non con offese e attacchi. E oggi ricevono quella stessa accoglienza proprio dove invece dovrebbe formarsi il cittadino del futuro: la scuola. Tempio per eccellenza del confronto, del dialogo e dei valori condivisi, e che invece si trasforma in un'arena dove prevale l'ideologia invece che la memoria. Non il confronto, ma lo scontro. E dove il docente abdica al suo ruolo di maestro per dare invece un'impronta ideologica (e sbagliata) al 4 Novembre.