No Vax contestano il ministro Lorenzin: "Assassini"

Dura contestazione contro il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Un gruppo vicino al movimento "No Vax" ha interrotto la presentazione del libro "Per Salute e per Giustizia" scritto dal ministro. "Quanto vi danno per ammazzare i bambini?", ha urlato un uomo con aria di sfida avvicinandosi alla Lorenzin. L'esponente del governo ha provato a riportare la calma invitando i No Vax ad uscire dalla sala, avendo già espresso la loro opinione. Poco dopo il ministro ha detto: "La scienza nel nostro Paese è diventata provocatoria e non è più una cosa normale". Poi ha aggiunto di voler querelare gli intrusi per diffamazione.

L'episodio è avvenuto all'Hotel Parco dei Principi di Roma, dov'era in corso la presentazione del libro alla presenza dei maggiori personaggi di spicco della sanità italiana, tra i quali il presidente dell'Istituto superiore della sanità Walter Ricciardi, il direttore generale Aifa Mario Melazzini e il presidente Fnomceo Filippo Anelli.