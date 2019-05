«Noemi finalmente fuori pericolo» Tutta Italia a fianco della bambina

Ora si può affermare con certezza: Noemi è fuori percolo. La piccola, tre anni, ferita il 3 maggio durante una sparatoria in piazza Nazionale a Napoli, non rischia più la vita.

Lo annuncia il bollettino diffuso ieri dall'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Noemi «è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi è sciolta».

Entusiasmo tra famiglia della bambina: «E' stato un miracolo - ha dichiarato la nonna di Noemi -. Voglio ringraziare tutto il popolo italiano e anche tutti quelli che dall'estero ci fanno sentire la loro vicinanza. È bellissimo e ci danno forza». Nonna Immacolata ha poi aggiunto: «Non so cosa dire a chi ha sparato, penso solo a mia nipote. Quando ho sentito i colpi non avevo capito subito che fossero spari ma poi ho visto questa persona che mi puntava un'arma contro e mi sono girata per proteggere Noemi dietro di me. Si continuava a sparare, ho protetto la piccola con il mio corpo».

Tante le reazioni anche provenienti dal mondo politico e istituzionale. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha ringraziato i medici che hanno curato Noemi: «Una splendida notizia da Napoli - ha scritto su Twitter -. Grazie agli operatori sanitari del Santobono per lo straordinario impegno. Grazie a tutti e a tutte».

Gli ha fatto eco il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: «Noemi è fuori pericolo! Napoli esulta e i napoletani gioiscono! Un abbraccio di cuore alla mamma e al papà di Noemi! Un grazie forte al personale tutto, medici in testa, dell'Ospedale Santobono! Il bene ha vinto sul male, un forte segnale per la nostra amata città!», ha scritto (con abbondanza di punti esclamativi) su Twitter il primo cittadino partenopeo.

«La più bella notizia del giorno? Noemi, la bambina ferita nell'agguato dello scorso 3 maggio a Napoli, è fuori pericolo. Le preghiere e la speranza di tutti noi hanno vinto sul male. Buona vita piccola...», ha scritto su Twitter, Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera. «La notizia più bella che potesse arrivare è arrivata. Grazie ai grandi sanitari di Napoli e alle preghiere mai interrotte Noemi è fuori pericolo! Si lavori sempre più per la sicurezza nelle nostre città #Noemi #Napoli», ha scritto su Twitter il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato, Renato Schifani.

«Una bellissima notizia: la piccola Noemi è fuori pericolo. Sei una vera forza!», ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

«Dedico il mio discorso e questa iniziativa alla piccola Noemi, e rendo onore alla forza della sua vita, al coraggio dei suoi genitori, e a tutta la Napoli onesta, dal cuore grande, che si è stretta intorno a questa famiglia». Così la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, nel suo intervento in aula alla Camera in occasione dello spettacolo teatrale «Processo a Pinocchio», un progetto di Unicef Italia ispirato alla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.