Il notaio della piattaforma Rousseau: "È come il televoto di X-Factor"

“È un pò come il televoto di Ballando sotto le stelle e X Factor”. Il notaio della piattaforma Rousseau Valerio Tacchini, intervistato dal Corriere della Sera, si inserisce così nella polemica che riguarda il sistema di voto on line con cui gli iscritti al M5S saranno chiamati ad esprimere sul nascente governo giallorosso.

Se il Pd ha dato il suo via libera al Conte-bis attraverso una direzione di partito, i vertici del MoVimento hanno scelto di consultare la base attraverso la contestata piattaforma Rousseau che più volte è stata anche redarguita dal Garante della Privacy per mancanza di trasparenza. Su questo punto Tacchini è stato molto chiaro: "No no, ci sono stati investimenti economici spaventosi. Tanta tecnologia. Io certifico, ci metto la faccia. Ma poi è Davide (Casaleggio ndr) che si assume la responsabilità civile e penale. Non ci sono state anomalie. È tutto controllato secondo per secondo”.

Ma le polemiche nascono soprattutto dal fatto che il M5S abbia deciso di consultare la propria base quando ormai il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva già dato l'incarico al premier uscente Giuseppe Conte di formare un governo col Pd. Insomma, un po' tardino, diciamo. Tacchini, però, assicura che si voterà la prossima settimana. O, perlomeno, queste sono le intenzioni di Davide Casaleggio. Resta un'incognita la partecipazione al voto che potrebbe attestarsi attorno alle 100mila unità. Tanti sembrano essere gli iscritti al Movimento ma Tacchini ha precisato di non sapere esattamente quanti siano e che lui si limita soltanto a certificare il numero dei voti.

A proposito della dichiarazione di Beppe Grillo sulla "poltronofilia", il notaio ha spiegato che non si riferiva a Luigi Di Maio e ha aggiunto: “Beppe è Beppe. È fantastico, bisognerebbe frequentarlo almeno una volta al mese. Mi fa morire dalle risate e non pago neanche il biglietto. Lui è l’Elevato, è fuori dalla categoria degli umanoidi".