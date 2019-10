Odg Lazio, la denuncia della Lega: "Così attaccheranno Salvini"

" Donne, violenza e migrazioni: spunti per una corretta informazione giornalistica ": è questo il titolo dell'evento formativo che si terrà il prossimo giovedì a Roma, precisamente nella sede della FNSI in Corso Vittorio Emanuele II. Ma come rivelato da Alessandro Morelli si tratta dell'ennesima occasione persa " dall'Ordine dei giornalisti del Lazio di proporre ai propri iscritti un corso di formazione equilibrato, non ideologico e non fazioso ". Secondo il deputato del Carroccio in realtà si tratterebbe " dell'ennesimo attacco all'ex ministro Matteo Salvini, ai decreti Sicurezza e alle iniziative che la Lega mise in campo nel precedente governo per garantire una corretta gestione dei flussi migratori ".

"Incontro anti-Salvini"

Il responsabile Editoria del partito di via Bellerio ha svelato che nella lista dei relatori " si trovano componenti del collegio difensivo di Carola Rackete, esponenti di quelle Ong che hanno sfidato apertamente le istituzioni ". Il tutto senza " nessun membro della Lega con cui poter dare luogo ad un contraddittorio ". E proprio per quanto riguarda la capitana tedesca è recente la notizia secondo cui verrà presentato il documentario in suo onore, "Sea Watch 3", nel giorno dell'apertura del Festival dei Popoli di Firenze.