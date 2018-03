Oliviero Toscani scende in politica: "Mi iscrivo al Partito democratico"

Dopo le elezioni del 4 marzo, Oliviero Toscani è un fiume in piena. Ora il noto fotografo annuncia la sua iscrizione al Partito democratico.

In attesa di capire a chi sarà assegnato il compito di formare il nuovo governo, Oliviero Toscani è evidentemente turbato dalla possibilità che sia Matteo Salvini a diventare presidente del consiglio. Solo due giorni fa, il fotografo ha definito il leader della Lega Nord "l'uomo di Neanderthal". In tutta risposta, Salvini ha dedicato i suoi risultati elettorali ai nemici più noti: Roberto Saviano, Fabio Fazio, Gad Lerner, Saverio Tommasi e proprio Oliviero Toscani.

Il fotografo ora fa un passo in più e, ai microfoni di Radio Padova, annuncia la sua iscrizione al Partito democratico: "Mi iscrivo al Pd per fondare il partito vero comunista, non quello dei comunisti che hanno imbrogliato uccidendo Majakóvskij il grande poeta. Majakóvskij fu suicidato dal sistema comunista perché era un uomo di visione, della vera modernità del futuro dell'umanità. Fonderò il partito Majakóvskij. Anch'io mi iscrivo come Calenda". Poi Olivieri lancia una frecciatina a quella parte del Partito democratico pronto ad allearsi con il Movimento 5 Stelle: "Io non sono uno che salta sul carro dei vincitori. Io salto sul carro di chi ha difficoltà". Alla domanda se voglia fare il segretario del Pd Toscani ha infine risposto: "Subito, altro che rottamazione. Ma non sculaccerei Renzi, è stato già sculacciato abbastanza".